ميسي يوجه "الرصاصة الأخيرة" إلى برشلونة.. لم يفكر إطلاقاً في العودة

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل قاطع التكهنات التي أشارت إلى إمكانية عودته إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن على أرض الواقع وجه أفضل لاعب في العالم 7 مرات "الرصاصة الأخيرة" إلى طموحات عشاق النادي الكاتالوني بعدم نيته أو تفكيره على الإطلاق في العودة إلى كامب نو.

وقال الإعلام الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لم يفكر ليو ميسي مطلقًا في أي صفقة إعارة من الآن وحتى فبراير المقبل على الرغم من ارتباطاته ببرشلونة".

واستشهد فابريزيو بتصريحات لميسي، نشرها "البرغوث" على حسابه بمنصة "إنستغرام"، قال فيها: "فخور بنتائج إنتر ميامي هذا الموسم؛ حيث فزنا بأول لقب في تاريخ النادي، وكنا قريبين من التأهل للتصفيات".

وأضاف: "لدينا مؤشرات جيدة، ونريد أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في الموسم المقبل".

وختم: "أود أن أشكر جميع أفراد النادي والجميع في ميامي على الدعم الذي يقدمونه لنا دائمًا.. أنا واثق من أننا سنعيش معًا لحظات مذهلة مثلما حدث في الأشهر الأخيرة".

وكانت العديد من التقارير أكدت أنَّ ميسي قد يعود إلى برشلونة أو ينتقل لأي ناد آخر، في يناير المقبل؛ بسبب عدم تأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية بالدوري الأمريكي.

وأنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه الأول في كرة القدم الأمريكية مع فريق إنتر ميامي بحصيلة 11 هدفا في 14 مباراة بجميع المنافسات.