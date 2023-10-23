طرد مورينيو في الدوري الإيطالي بعد القيام بحركة مستفزة (فيديو)

واجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عقوبة الطرد من جديد في مشواره الكروي بعد القيام بحركة مستفزة أمام مدرب نادي مونزا، خلال القاء الذي حمع الفريقان في الدوري الإيطالي.

وخلال اللقاء الذي جمع الفريقان في الدوري الإيطالي قام مورينيو بحركة مستفزة أمام مدرب نادي مونزا، وذلك بعد لحظات من تسجيل ستيفان الشعراوي هدف الفوز المتأخر لروما (1-0).

وبعد الهدف المتأخر ألتفت مورينيو إلى مقاعد بدلاء نادي مونزا وسخر من المدرب رافائيل بالادينو بإيماءات مفادها بأنه يتحدث كثيرا ويبكي كثيراً.

وظهر المدرب مورينيو في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وهو يفرك عينه بيده وينظر إلى دكة بدلاء مونزا، وبسبب تلك الحركة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مورينيو.

وبعد هذه الحالة سيتعرض المدرب البرتغالي للإيقاف، عن مباراة فريقه روما ضد إنتر المرتقبة الأسبوع المقبل.