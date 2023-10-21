مورينيو يتلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي

أكد موقع "فوتبل إيطاليا" وجود عروض مغرية للغاية وصلت إلى مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بتولي تدريب نادي الاتحاد أو الأهلي السعودي. وقال إن عرضا بقيمة 50 مليون يورو سنويا وصل إلى مورينيو، لكنه ما يزال لم يحسم أمره، حيث لا يستبعد انتقاله إلى الدوري السعودي، خاصة وأن عقده مع روما ينتهي الصيف المقبل، ولا تبدو هناك في الأفق أي نية لتجديده، إذ من المحتمل أن يغادر في وسط الموسم.

وقال مورينيو قبل أسابيع، إن عرضا كبيرا وصل إليه من الدوري السعودي، وأن أي شيء قد يحصل في المستقبل، خاصة وأنه منفتح على الفكرة. يذكر أن مورينيو لا يعيش أوقاتا سعيدة مع روما، إذ رغم تحسن نتائج الفريق قليلا في الفترة الاخيرة، لكنه قدم واحدة من أسوأ بدايات الموسم في تاريخه في الدوري المحلي، وفي حال ساءت النتائج أكثر، قد ينتقل مورينيو إلى الدوري السعودي، وهو أمر بات متوقعا للغاية، رغم أن هناك أيضا عروض من جهات أخرى، من ذلك تولي تدريب المنتخب البرازيلي.