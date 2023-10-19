ريال مدريد يتطلع لفض الاشتباك مع برشلونة قبل "صدام الكلاسيكو"

يعود دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى دائرة الضوء وسط صراع ثلاثي شرس بين ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة على صدارة جدول الترتيب.

وينفرد ريال مدريد بالصدارة برصيد 24 نقطة متفوقا بنقطتين على جيرونا الوصيف وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث وحامل اللقب.

وستكون الفرصة سانحة أمام النادي الملكي للابتعاد بالصدارة عبر مواجهته أمام مضيفه إشبيلية يوم السبت، انتظار لما ستسفر عنه مواجهتي جيرونا امام ضيفه ألميريا وبرشلونة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو يوم الأحد في الجولة العاشرة.

ويعتبر برشلونة الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، مقابل خسارة الريال وجيرونا مرة واحدة، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي الملكي الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا الموسم بواقع ثمانية انتصارات، مقابل سبعة انتصارات لجيرونا وستة انتصارات للنادي الكاتالوني. ويمتلك برشلونة أقوى خط هجوم بعد تسجيله 21 هدفا مقابل 20 هدفا للريال و19 هدفا لجيرونا مفاجأة الموسم، فيما يمتلك النادي الملكي أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه ست مرات فقط مقابل عشرة أهداف سكنت شباك برشلونة و11 هدفا في شباك جيرونا.

وستكون مواجهة الريال أمام إشبيلية وبرشلونة أمام بيلباو، بمثابة البروفة الأخيرة قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين الفريقين يوم 28 الجاري، والتي قد تصبح حاسمة في تحديد هوية الفريق المتوج باللقب في نهاية الموسم. وبعد الخسارة على ملعب أتلتيكو مدريد 1/3 الشهر الماضي في مباراة الديربي، سجل الريال ثلاثة انتصارات بالدوري المحلي بجانب فوزه على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، لينفرد بالصدارة أملا في حصد اللقب للمرة الـ36 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي. كما يطمح الريال لإنجاز مهمته المحلية قبل مواجهة مضيفه سبورتينج براجا البرتغالي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وسيضطر مدرب برشلونة الشاب تشافي هيرنانديز لمواجهة بيلباو دون سيرجي روبرتو، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق (السمانة) ستبعده لحوالي أسبوعين. ويتطلع النادي الكاتالوني لتصحيح مساره في رحلة الدفاع عن اللقب، بعد تعادله مرتين في أخر أربع مباريات، كما أن أخر مواجهة للفريق قبل فترة التوقف الدولي، شهدت تعثره أمام مضيفه غرناطة ، عبر التعادل بهدفين لمثلهما.

ورفض تشافي الحديث مبكرا عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة، مؤكدا أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة أمام بيلباو يليها مواجهة شاختار دونيتسك الاوكراني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيتم الحديث عن المواجهة أمام الريال.