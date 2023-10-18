ميسي يحصل على 20 مليون دولار سنويا من انتر ميامي

اعلنت رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن تعويض ليونيل ميسي السنوي من عقده مع الدوري وناديه انتر ميامي يزيد عن 20.4 مليون دولار.

يكسب ميسي أكثر من كامل رواتب فرق الدوري الأمريكي بأكمله باستثناء ثلاثة فرق فقط، ومرتين أكثر من كل اللاعبين مجتمعين في اورلاندو سيتي.

يحصل النجم البالغ من العمر 36 عاما على راتب أساسي قدره 12 مليون دولار وتعويض مضمون إجمالا قدره 20.4 مليون دولار، وفق ما قالته رابطة اللاعبين في تحديثها للرواتب لعام 2023.

تغطي تلك المبالغ ما يحصل عليه ميسي من صفقته مع الدوري التي تستمر حتى موسم 2025، وتشمل أي مكافآت للتسويق ورسوم مدير الأعمال. ولا تضع في الحسبان أي اتفاقيات إضافية مع الفريق أو الأطراف المرتبطة به، أو أي مكافآت أداء أخرى.

يتصدر ميسي قائمة أعلى اللاعبين تعويضا في الدوري ويليه لاعب تورنتو لورينزو انسيني بتعويض يبلغ 15.4 مليون دولار ثم لاعب شيكاغو شيردان شقيري بتعويض قدره 8 ملايين دولار ثم لاعب لوس انجيليس غالاكسي خافير هيرنانديز بتعويض 7 ملايين دولار وبعده لاعب تورنتو فيديريكو بيرنارديشي وأخيرا لاعب اوستن سيباستيان دريوسي.

شارك ميسي في ثلاث مباريات ببداية الدوري وخمس مرات مع ميامي، بإجمالي 283 دقيقة وأحرز هدفا واحدا. وساعد الفريق أيضا على الفوز بكأس الدوريات الافتتاحي وأحرز 10 أهداف في سبع مباريات.