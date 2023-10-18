نيمار يتعرض لإصابة مروعة ويغادر الملعب بالدموع.. صدمة مدوية في الهلال السعودي (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى إصابة صادمة خلال مباراة البرازيل مع أوروغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسقط لاعب الهلال السعودي بشكل مروع في الدقائق 44 أثناء تقدم المنتخب الأوروغوياني بهدف دون رد.

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لقطة اصابة نيمار جونيور كاملة وخروجه وهو يبكي



قد تكون رباط صليبي، لقطة خطيرة جدًا

pic.twitter.com/kLfZK9lMu0 — عمرو (@bt3) October 18, 2023

وغادر نيمار الملعب باكياً وسط شكوك بإصابته بقطع في الرباط الصليبي، أو بإصابة قوية في الركبة قد تبعده بشكل كبير لفترة طويلة عن الملاعب.

وتأتي إصابة النجم البرازيلي لتشكل صدمة مدوية بالنسبة إلى الهلال السعودي الذي سيخسر خدمات أبرز صفقة أبرمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من باريس سان جيرمان.

ولم يقتصر الأمر على إصابة نيمار ولكن تلقت البرازيل خسارتها الأولى في التصفيات بخسارتها بهدفين دون رد، في الجولة الرابعة، بعدما حقق "السامبا" الفوز في أول مباراتين وتعادلت مع فنزويلا في الجولة الثالثة ليتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط.