"عمل إرهابي" يوقف مباراة بلجيكا والسويد.. قتلى خارج الملعب

فتحت النيابة الفيدرالية البلجيكية تحقيقاً في عمل إرهابي بعد هجوم أسفر عن سقوط مشجعين يحملان الجنسية السويدية وعدد من الجرحى خلال مباراة في بروكسل جمعت بلجيكا وضيفتها السويد في الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتوقفت المباراة الاثنين، بعدما علم منتخب السويد بسقوط مشجعين سويديين في حادث اعتداء خارج الملعب أثناء الشوط الأول، رافضين استئناف المباراة لأسباب أمنية ولحماية الجمهور السويدي الذي حضر في المدرجات التي غصت بأكثر من 50 ألف متفرج.

وذكرت شبكة "تي في 6" السويدية أنه سُمع دوي إطلاق نار في الشوارع المحيطة بملعب المباراة أثناء الشوط الأول وتبين وقتها أن مسلحاً اعتدى على مشجعين اثنين من السويد وفرّ بعد تنفيذه الجريمة في وقت كان يرتدي سترة برتقالية، وغادر مكان الهجوم مستخدماً دراجة نارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشتبه به بتنفيذ العملية مشيرين إلى أنه يدعى عبدالسلام الجيلاني ولقبه "المفتاح الأسود" مغربي الجنسية وينتمي إلى تنظيم "داعش".

وكانت المواجهة تشير إلى التعادل 1-1، إذ تقدم منتخب السويد عن طريق لاعب سبورتينغ لشبونة فيكتور غيوكيرس في الدقيقة 15، ورد مهاجم تشيلسي المعار لروما الإيطالي روميلو لوكاكو، بهدف التعادل في الدقيقة 31 من علامة الجزاء، وخلال استراحة بين الشوطين عَلمت المنتخب السويدي بتفاصيل الحادث من مواقع التواصل الاجتماعي ليقرروا عدم العودة إلى أرض الملعب مرة أخرى، والمطالبة بإلغاء اللقاء.

وتتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن النمسا الثانية، وبفارق 10 نقاط عن السويد التي لعبت مباراة أقل من بلجيكا ومباراتين أقل من النمسا.