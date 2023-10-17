ماني يقود السنغال إلى الفوز على الكاميرون.. بقوة النصر والهلال

قاد مهاجم النصر السعودي ساديو ماني منتخب بلاده السنغال الى الفوز على الكاميرون 1-0 الإثنين في مدينة لنس الفرنسية في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات امم افريقيا في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وسجل القائد مانيه هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 35 اثر خطأ بحق مدافع الهلال السعودي خاليدو كوليبالي داخل المنطقة من مدافع الرائد السعودي عمر غونزاليز.

وتستعد السنغال، بطلة القارة السمراء، والكاميرون الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام المقبل في ساحل العاج حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة هي الثالثة الى جانب غينيا وغامبيا.

وستخوض كل من السنغال والكاميرون مباراتين قبل العرس القاري وستكونان في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2026 في نوفمبر المقبل، حيث تلتقي الأولى مع جنوب السودان وتوغو ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا جمهورية الكونغو الديموقراطية وموريتانيا والسودان، فيما تلتقي الثانية مع موريشيوس وليبيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الرأس الأخضر وأنغولا وإسواتيني.