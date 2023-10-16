باريس سان جيرمان يستعد للانتقام من ريال مدريد.. سيرد على صفقة مبابي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن ريال مدريد مهدد بخسارة أحد أبرز نجومه الذي يتربص به باريس سان جيرمان للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

قالت صحيفة fichajes إن النادي الباريسي يستعد للانتقام بشأن الرحيل المتوقع لنجم الفريق كيليان مبابي إلى الريال، بالانقضاض على أوريلين تشواميني.

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يرتبط بعقد مع بطل أوروبا 14 مرة حتى 2028 وهو ما يجعل مهمة سان جيرمان معقدة".

وأشارت إلى أن رئيس بطل فرنسا ناصر الخليفي مهتم بكسب خدمات لاعب الوسط الدولي الذي يعد انتقاله إلى حديقة الأمراء إضافة مهمة للنادي وتدعيم يضمن مستقبل خط الوسط في سان جيرمان.