نفاذ تذاكر مباراة مصر والجزائر في العين

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية التي ستقام يوم غدٍ الأثنين على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات، نفذت بالكامل.

وستجمع المباراة نجم منتخب مصر محمد صلاح مع نجم منتخب الجزائر رياض محرز للمرة الأولى وجها لوجه في لقاء دولي.

وسبق لكل من محمد صلاح ورياض محرز أن التقيا وجها لوجه على الملاعب الإنجليزي، في 10 مواجهات تبادل كل طرف فيهم الفوز في أربع مواجهات وتعادلا في مناسبتين، بيد أن صلاح يتفوق على محرز، في الأرقام الفردية في تلك المواجهات، بعدما نجح اللاعب المصري، في تسجيل سبعة أهداف وصنع هدفين، بينما اكتفى قائد الجزائر، بتسجيل هدفا واحداً وتمريرتين حاسمتين.

وقال محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر إن تذاكر مباراة مصر والجزائر نفذت بالكامل، وسيكون الحضور الجماهيري كبير.

وقال محمد مراد في تصريحات عبر برنامج في الملعب:«نفاذ تذاكر مباراة مصر والجزائر بالكامل، وسيتشهد المباراة حضور جماهيري كبير، بسبب قوة اللقاء، ووجود نجوم كبار على رأسهم محمد صلاح.

وأضاف:«مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، استعداد قوي لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية، والمنتخب هدفه التأهل للمونديال والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية.

وتابع: «روي فيتوريا واللاعبين لديهم الرغبة الكاملة في الظهور بصورة مميزة، أمام المنتخب الجزائري والفوز من أجل ختام المعسكر بشكل قوي قبل التصفيات وأمم إفريقيا».