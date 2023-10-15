لاعب أرسنال ينتظم في معسكر منتخب مصر للشباب

انضم كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي أرسنال الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر للشباب المقام حاليا بالاسماعيلية والذي يستمر حتي يوم الجمعة المقبل.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم الأحد ان وائل رياض المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة استقبل اللاعب بفندق الاقامة، وعقد جلسة معه شهدت الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمعسكر وأهدافه، كما كان في استقبال اللاعب في مطار القاهرة شريف عبد العزيز مسؤول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

وانطلق المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب أمس السبت بالاسماعيلية.