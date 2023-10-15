موعد مباراة مصر والجزائر في الإمارات والقنوات الناقلة

واصل منتخب مصر تدريباته اليومية في معسكره الداخلي في مدينة العين بالإمارات، بعد أن فاز في الودية الأولى على منتخب زامبيا، في المعسكر الذي يستمر من 9 وحتى 17 أكتوبر الجاري، حيث يخوض المنتخب المصري مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب الجزائر غداً الإثنين في استاد هزاع بن زايد، في ختام معسكر التدريبي.

ونجح منتخب مصر في الفوز على زامبيا بهدف سجله حمدي فتحي في المباراة الودية التي جرت في استاد هزاع بن زايد.

ويبحث الفراعنة الفوز على منتخب الجزائر وتجنب الخسارة خاصة بعدما خسر المعسكر الماضي أمام تونس في القاهرة، ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والجزائر والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره الجزائر في الساعة الثامنة مساء غداً الاثنين، تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر قناتها الأولي، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية

ووقعت مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023 مع غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق، بينما تواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.