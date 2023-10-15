غوارديولا حاول لمدة 3 ساعات خطف بيلينغهام من ريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن المدرب بيب غوارديولا حاول بشتى الطرق التعاقد مع النجم جود بيلينغهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

قالت الصحيفة إن المدرب الإسباني أمضى 3 ساعات مع اللاعب الإنجليزي يحاول إقناعه بالانضمام إلى مانشستر سيتي.

وأضافت: "رغم أن صفقة انضمام بيلينغهام من بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد تمت بكل سلاسة مقابل 131 مليون يورو دون أي ضجة، ولكن خلف الكواليس كان هناك تفاصيل مثيرة".

وواصلت: "بطل إنجلترا اتخذ خطوة جريئة لخطف الصفقة من خلال محادثة استمرت ثلاث ساعات بين غوارديولا وبيلينغهام، إذ حاول خلالها مدرب السيتي إقناع لاعب خط الوسط بأن الدوري الإنجليزي سيكون خياراً أفضل وأن بطل أوروبا يعد أفضل خيار له في الوقت الحالي للتطوير أفضل من رايل مدريد".

واختتمت: "اللاعب الشاب أبلغ غوارديولا أنه استقر على الانضمام إلى "الملكي" رغم أن عرض السيتي أكثر ربحاً على المستوى الماضي، ما أسهم في أن ينهي المدرب الإسباني المحادثة ويتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".