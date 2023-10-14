رونالدو يهزم ليونيل ميسي في "الرواتب".. ومحمد صلاح سابعاً

كشفت مجلة "فوربس" عن القائمة العالمية لأعلى رواتب لاعبي كرة القدم في العالم، وجاء على رأسها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ما يزال في دائرة الضوء الكروي العالمية، رغم انتقاله من الملاعب الأوروبية إلى الدوري السعودي الذي استطاع جذب أشهر نجوم الكرة العالمية.

ومنذ انتقاله إلى نادي النصر السعودي يناير الماضي، حافظ رونالدو على مداخيله المالية الكبيرة، ومن ذلك راتب فلكي يصل إلى 260 مليون دولار بحسب قائمة فوربس، بينما جاء ثانيا غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 135 مليون دولار، وهو الذي يلعب لصالح إنتر ميامي الأميركي، قادما إليه منذ الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأكدت المجلة الاميركية المتخصصة أن القائمة تضم نجوما آخرين، عدد منهم في الدوري السعودي، بينهم الثالث وهو البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي بـ 112 مليون دولار الفرنسي، وكذلك كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي، في المركز الخامس بـ 106 مليون دولار، بينما رابعا الفرنسي كيليان مبابي نجم سان جرمان بـ 110 مليون دولار.

وفي باقي القائمة، نجم مان سيتي النرويجي هالاند بـ 58 مليون دولار، ثم سابعا النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح بـ 53 مليون دولار، و39 مليون دولار للبلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مان سيتي ثامنا، وفي المركز قبل الاخير ضمن قائمة العشرة الاوائل الانجليزي كين قناص بايرن ميونيخ بـ 36 مليون دولار، وأخيرا البولندي ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بـ 34 مليون دولار.