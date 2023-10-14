حمدي فتحي للجالية المصرية: ادعمونا أمام الجزائر في العين

دعا لاعب المنتخب المصري حمدي فتحي، الجماهير المصرية في الإمارات، إلى الحضور لاستاد هزاع بن زايد في العين، لدعم «الفراعنة» في المباراة الودية أمام الجزائر بعد غد. وقال حمدي فتحي في تصريحات صحافية: «المنتخب المصري بحاجة ماسّة إلى جمهوره في هذا التوقيت المهم من مسيرة تحضيراته، قبل خوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ونهائيات أمم إفريقيا 2024».

وكان حمدي فتحي قد تألق في مباراة منتخب بلاده الودية ضد زامبيا، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+4، وهو الهدف الدولي الثاني في مسيرته.

وأضاف: «سيكون لدينا موعد مهم بعد غد مع منتخب قوي، علينا أن نكون في قمة الجاهزية سواء داخل الملعب أو في المدرجات، نريد أن نختبر جاهزية الفراعنة أمام فريق يُعد من أفضل المنتخبات في القارة السمراء، بل وفي العالم أيضاً».

وعن أسباب تأخر الفوز على زامبيا للوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قال حمدي فتحي: «لعبنا منذ البداية على الفوز وأضعنا العديد من الفرص، وضعنا في اعتبارنا ضرورة الفوز في تلك المباراة على وجه التحديد، لنعوّض الخسارة الماضية من منتخب تونس. اللاعبون لديهم توافق في الأفكار والأهداف، وهذا ما يميز منتخب الفراعنة طوال الوقت».

وعن تقييمه لما أسفرته عنه قرعة كأس الأمم الإفريقية، قال حمدي فتحي: «مع احترامي الكامل لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، منتخب مصر لا يخشى أحداً ويُفترض في بقية المنتخبات الأخرى أن تخشانا، نحن أكثر منتخب في إفريقيا حصداً للقب، وكنا أحد طرفي المباراة النهائية سنذهب إلى هناك لدينا رصيد ضخم أتوقع أن يُقلق جميع المشاركين».

ووقع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية بعد تصدّر مجموعته في التصفيات حاصداً 15 نقطة من الفوز في خمسة لقاءات وهزيمة وحيدة.

من جهته، اعتبر المدرب البرتغالي، لمنتخب مصر، روي فيتوريا، قرعة الفراعنة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية صعبة للغاية على حد وصفه. وقال فيتوريا: «مجموعة منتخب مصر قوية للغاية، إنها تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين على رأسها غانا المنافس الشرس على اللقب، ولكننا جاهزون في كل الأحوال».

وأضاف: «من يريد الفوز باللقب والبطولة يجب أن يكون مستعداً ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية، وأنا سعيد ومحظوظ بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم إفريقيا».