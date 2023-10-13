إدراج 5 ألعاب جديدة في أولمبياد لوس أنجليس 2028

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، على إدراج خمس ألعاب جديدة في منافسات دورة الألعاب الصيفية المرتقبة عام 2028 في لوس أنجليس الأميركية.

وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجليس بإدراج لعبة الكريكيت كواحدة من خمس رياضات جديدة، إلى جانب البيسبول/سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش، واللاكروس.

لكن تلك الرياضات الجديدة تبقى في حاجة إلى التصويت من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في اقتراع من المقرر إجراؤه الاثنين المقبل قبل ضمان مكانها في دورة ألعاب 2028. وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن عودة رياضة الكريكيت إلى الأولمبياد أمر منطقي بعد ظهورها خلال النسخة الباريسية عام 1900، حين فازت انكلترا على فرنسا في مباراة واحدة.