الدحيل القطري يتعاقد مع مدرب سان جرمان السابق

أعاد المدرب كريستوف غالتييه تصويب بوصلته نحو قطر، بعد إعلان نادي الدحيل التعاقد معه اليوم، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على انهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي المملوك قطرياً، بسبب سوء النتائج. ووضعت الإدارة القطرية لسان جرمان حداً في يوليو الماضي لعقد غالتييه قبل عام من انتهائه، فغادر المدرب السابق لسانت إتيان وليل ونيس العاصمة بعد موسم واحد فقط مع النادي الباريسي، وذلك نتيجة الفشل القاري والاكتفاء بإحراز لقب الدوري المحلي.

وكانت المرة الأولى منذ انتقال ملكية سان جرمان للقطريين عام 2011، يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.

غادر غالتييه نادي العاصمة في ظروف سوداوية، إذ أوقف مع نجله جون فالوفيتش-غالتييه من قبل الشرطة القضائية، وستتم محاكمته في 15 ديسمبر بمحكمة في نيس، بسبب تصريحات تمييزية مزعومة أدلى بها عندما كان يدرب الفريق الجنوبي. وفُتح تحقيق أوّلي في هذه القضية في أبريل الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه عندما كان مدرباً لنيس في موسم 2021-2022.

وواجه غالتييه جدلاً كبيراً منذ منتصف ابريل الماضي عندما نشر الصحافي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه، زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وسيبدأ غالتييه مهمته مع الدحيل على صعيد دوري أبطال آسيا، عندما يحل الفريق ضيفاً على النصر السعودي ونجومه الجدد في الرياض يوم 24 الجاري، حيث تم تأجيل مواجهة الوكرة في الدوري المحلي بسبب الارتباط القاري. وكانت إدارة الدحيل قد أعلنت عن فك الارتباط مع المدرب الأرجنتيني كريسبو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني 0-1.