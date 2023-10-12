دروغبا وأوبي ميكيل وماني وحكيمي يشاركون في سحب قرعة كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مشاركة كل من الإيفواري ديديه دروغبا والنيجيري جون أوبي ميكيل والسنغالي ساديو ماني والمغربي أشرف حكيمي في سحب قرعة بطولة الأمم التي ستقام في أبيدجان يناير المقبل. وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم أن هناك 4 من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين وهم دروجبا ومانيه وميكيل وحكيمي سيشاركون في سحب القرعة .

وأضاف:"سيتم إجراء القرعة النهائية في حديقة المعارض الجديدة والمذهلة في أبيدجان مساء اليوم، حيث تصل الاستعدادات للنسخة الرابعة والثلاثين من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية إلى ذروتها". وأوضح أن الوفود والمدربين من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة سيتواجدون خلال حفل القرعة.