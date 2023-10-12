لوكاكو يكشف سبب رفضه الدوري السعودي ويؤكد: الهلال أكبر فريق في الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن النجم روميلو لوكاكو ألمح إلى إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن الدولي البلجيكي أعرب عن شعوره بالفخر باهتمام أندية الدوري السعودي بكسب خدماته خلال الصيف الماضي.

وأضاف: "لم أكن مقتنعاً أثناء المحادثات الأولية والعرض الذي تلقيته للانضمام إلى الهلال".

وتغزل لاعب روما الإيطالي في "الزعيم" قائلاً إنه يعد أكبر فريق في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن عقب الطفرة الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي في الفترة الماضية أصبحت المسابقة من أكبر الدوريات في العالم، بينما في الوقت نفسه لم يكن مستعداً لهذه الخطوة في الصيف الماضي بأن يغادر أوروبا في هذا التوقيت.