اقتراب ميسي من برشلونة مجرد "ضجيج".. إنتر ميامي لا يفكر في إعارته

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن ينتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن كل ما يثار حول عودة أسطورة "البرسا" السابق إلى كامب نو مجرد ضجيج وشائعات فقط.

وأضافت: "شائعات الإعارة المحتملة في يناير المقبل لا يفكر فيه النادي الكاتالوني أو ميسي نفسه وكذلك إنتر ميامي".

وواصلت: "تركيز برشلونة الحقيقي على ضم البرازيلي فيتور روكي، خاصة أن انضمام أفضل لاعب في العالم 7 مرات لن يستطيع تحمله "البلوغرانا" من ناحية اللعب المالي النظيف، إذ أن رابطة المحترفين الإسبانية لن تحتسب راتبه بنسبة منخفضة إطلاقاً".

واختتمت: "ميسي أمامه 4 أشهر لن يخوض خلالها مباريات بعدما لم يتأهل إنتر ميامي إلى نهائيات الدوري الأمريكي، ولكن فعلياً لديه مباراتان مع الفريق كما سيخوض 4 مباريات رسمية مع منتخب الأرجنتين، وبعد ذلك سيحصل على إجازة لمدة خمسة أو ستة أسابيع، في ديسمبر، ولكن في يناير سيحظى بفترة إعداد للموسم الجديد في ميامي لأن الموسم يبدأ في فبراير بالنسبة للإنتر، وربما سيأتي إلى برشلونة لقضاء بضعة أيام في المنزل، ولكن في إجازة".