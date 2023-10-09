أرسنال يتجاوز مانشستر سيتي ويزاحم توتنهام في صدارة الدوري الإنجليزي

حسم أرسنال مواجهته المرتقبة مع مانشستر سيتي، بطل الموسم الماضي، بالفوز عليه 1-صفر في مباراة القمة على ملعب الإمارات في شمال لندن، أمس، في المرحلة الثامنة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل هدف أرسنال الوحيد مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي في الدقيقة 86، بعدما دخل بديلاً مطلع الشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة، متساوياً مع جاره في شمال لندن توتنهام، لكن الأخير يتفوق عليه في الصدارة لأنه سجل أهدافاً أكثر.

وثأر أرسنال بالتالي لخسارته ذهاباً وإياباً في الدوري الموسم الماضي أمام سيتي، ما أدى إلى خسارته اللقب في الأمتار الأخيرة.

أما مانشستر سيتي فلقي خسارته الثانية توالياً في الدوري، بعد سقوطه أمام ولفرهامبتون المتواضع في المرحلة الماضية، ففشل في استعادة الصدارة، وبقي رصيده عند 18 نقطة، متراجعاً إلى المركز الثالث.

ولم يشارك جناح أرسنال الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا، لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام لنس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

في المقابل، استمر غياب لاعب وسط مانشستر سيتي المؤثر، الإسباني رودري، بداعي الإيقاف، وكذلك صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين، الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.