إنتر ميامي يتكبد أول خسارة بمشاركة ميسي.. حظوظ برشلونة ترتفع

تلقى إنتر ميامي أول خسارة له بمشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي عاد إلى الملاعب بعد غياب 17 يوما للإصابة، إلا أنه لم يتمكن من تجنب هزيمة فريقه أمام سينسيناتي متصدر القسم الشرقي 0-1 ليفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالدوري الأميركي.

وتعد هذه أول هزيمة لإنتر ميامي في مباراة تحظى بمشاركة ميسي الذي عاد بعد غياب 4 مباريات ولعب 36 دقيقة في الشوط الثاني مساء السبت، آملا في مساعدة الفريق في الحفاظ على فرص التأهل للأدوار الإقصائية.

وأحرز هدف فوز سينسيناتي في المباراة الأرجنتيني ألبارو بارييل (ق78)، ليتجمد رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، ويخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.

وعقب هذه الخسارة ارتفعت حظوظ برشلونة في التعاقد مع لاعبه السابق، خاصة أن إنتر ميامي فشل في التأهل إلى النهائيات.