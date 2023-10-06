مفاجأة مدوية بسبب إنتر ميامي.. ميسي يعود إلى برشلونة في يناير حتى نهاية الموسم

كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن مفاجأة مدوية بشأن النجم ليونيل ميسي الذي أصبح مرشحاً بقوة للعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن أسطورة الأرجنتين عاد اسمه ليتردد مجدداً بشأن إمكانية أن يرتدي قميص فريقه السابق مجدداً.

وتابعت: "أفضل لاعب في العالم 7 مرات مرشح للعودة إلى كامب نو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مستغلاً العطلة الشتوية التقليدية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ونظراً للغياب المتوقع لفريقه عن التصفيات".

ولفتت: "عدم مشاركة إنتر ميامي في التصفيات ستمنح الدولي الأرجنتيني راحة في غضون أسابيع قليلة، والتي يمكن أن يستغلها للعودة إلى برشلونة في بداية عام 2024 ويحصل على فرصة وداع مثالية للنادي الكاتالوني بعدما غادر الفريق بطريقة درامية في 2021 إلى باريس سان جيرمان".

واختتمت: "ميسي قد يكرر قصص مشابهة لانتقال لاعبين من الدوري الأمريكي للسبب نفسه، مثل ديفيد بيكهام إلى ميلان في 2010 وتيري هنري إلى آرسنال في 2012".