أول حالة منشطات في "آسياد الصين" تجرّد بطل من الميدالية الفضية

بات التركمانستاني تيجين تيغينوف، اليوم الخميس، أول رياضي حاصل على ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، يسقط في اختبار المنشطات وتم إيقافه موقتاً، كما أعلن المنظمون.

وحصل تيغينوف على الميدالية الفضية في وزن 90 كلغم في رياضة الكوراش (شكلٌ قديم من أشكال المصارعة في أوزبكستان يعود بحسب بعض المؤرخين الى آلاف الأعوام)، وقد كشفت اللجنة العالمية للمنشطات تناوله مواد محظورة.