جنيد.. يقحم الفتوة السوري في السجلات التاريخية لـ "كأس الاتحاد" الآسيوي

بات مصطفى جنيد (23 عاماً) أول لاعب بتاريخ نادي الفتوة السوري يسجل هدافاً في مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما أهدى ناديه الدخول في السجلات التاريخية للمسابقة القارية بعنوان "الانتصار الأول"، عقب فوز الفتوى على العهد اللبناني بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمعهما أمس لحساب المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وأقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الأحساء السعودية.

كما شهد المجموعة ذاتها فوز النهضة العماني على جبل المكبر الفلسطيني بنتيجة ثقيلة بلغت أربعة أهداف دون رد، لتدخل الفرق الأربعة في المجموعة في شراكة على صعيد المركز الأول برصيد ثلاثة نقاط لكل منها، ومنح فارق الأهداف فريق النهضة الصدارة (+3 هدف) على حساب كل من الفتوة والعهد مع فارق (0 هدف)، وجبل المبكر المركز الرابع بفارق (-3 هدف).

وانتهى الشوط الأول من لقاء الفتوة والعهد بالتعادل السلبي، قبل أن تشهد الدقيقة 63 من عمر اللقاء تسجيل مصطفى جنيد الهدف الوحيد في المباراة، بعد مراوغة ناجحة على للجناح الأيسر للفتوة محمود البحر الذي مرر كرة مثالية لجنيد داخل منطقة جزاء، لم يتوانى الأخير عن تسديدها داخل الشباك.