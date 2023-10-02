ليفربول يصدر بياناً رسمياً بعد أزمة توتنهام وهذا ما جاء فيه

خرج فريق ليفربول عن صمته عقب الهزيمة الصعبة الذي تعرض لها قبل يوما واحداً أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي حيث أصدر بيانًا رسميًا بعد اعتراف الشركة المسؤولة عن التحكيم في الدوري الإنجليزي بخطأ عدم احتساب هدف لويس دياز ضد توتنهام.

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام جدلاً تحكيمياً كبيراً حيث خسر ليفربول بنتيجة 2-1، حيث شهد اللقاء إلغاء هدف صحيح سجله الكولومبي لويس دياز بصناعة محمد صلاح، وطرد كورتيس جونز وديوجو جوتا.

وجاب في بيان النادي الرسمي ما يلي: "يقر نادي ليفربول لكرة القدم باعتراف الشركة المسؤولة عن التحكيم في الدوري الإنجليزي بإخفاقات في الليلة الماضية، ومن الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث، مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية، نحن نتقبل تمامًا الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات".

وأضاف بيان ليفربول: "لكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية VAR، ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق".

وتابع البيان: "كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها “خطا بشري كبير” أمر غير مقبول، ولا ينبغي تحديد أي وجميع النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة، يعد هذا أمرًا حيويًا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى".

واختتم البيان حديثه عن إمكانية التصعيد والحل حيث قال: "وفي غضون ذلك، سنستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".