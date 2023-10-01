لقطات مرعبة.. إلغاء مباراة أياكس وفالفايك عقب اصطدام مروع (فيديو)
ألغيت مباراة أياكس أمستردام خارج ملعبه أمام فالفايك في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم في الدقيقة 84 أمس السبت بعد اصطدام إتيان فاسن حارس فالفايك بأحد لاعبي المنافس وسقوطه أرضا.
وسقط فاسن على الأرض بعد اصطدامه بمهاجم أياكس بريان بروبي، مما تسبب في ذعر بين زملائه في الفريق ليهرعوا في طلب المساعدة الطبية.
وأمسك اللاعبون بستائر وحواجز حول حارس المرمى لحمايته من أعين الجمهور وبدت الدموع في عيون لاعبي الفريقين بينما يتم نقل جهاز تنظيم ضربات القلب للملعب.
واستلقى فاسن بدون حركة على الأرض عدة دقائق قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج الملعب ليدخل الفريقان إلى غرف الملابس قبل إلغاء المباراة عقب المداولات.
وقال فرانك فان موسيلفيلد مدير فالفايك لمحطة (إن.أو.إس) بعد حوالي ساعة من الواقعة "لقد غاب إتيان عن الوعي لفترة من الوقت".
وأضاف "بدأ طاقمنا الطبي في إنعاشه على الفور، لكن يبدو أنها لم تكن مشكلة في القلب. لقد استعاد وعيه مرة أخرى عندما غادر الملعب لكنه لم يكن يعرف أين هو".
وكان أياكس يتقدم 3-2 عندما توقفت المباراة.
تم إيقاف مباراة اياكس وفالفيك في الدوري الهولندي بعد سقوط الحارس مغمى عليه اثر تدخل واحتكاك قوي مع لاعب أياكس..— Abdullah Omar (@aomedia74) October 1, 2023
بعد تدخل الطاقم الطبي ، تمت تغطية الحارس مع دموع شديدة من زملاءه..
المباراة لن تستكملpic.twitter.com/1Ietc6a4jZ
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