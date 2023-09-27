مدرب مانشستر يونايتد يكيل المديح لنجمه المغربي الجديد

أبدى إيريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على كريستال بالاس 3 / صفر مساء الثلاثاء في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وسجل الأهداف الثلاثة لمانشستر يونايتد في مباراة أمس، أليخاندرو جارناتشو وكاسيميرو وأنتوني مارسيال.

وقال تن هاج في تصريحات عقب المباراة نشرها مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء :"إنها ليلة جيدة، كما قلت. وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة. هذا ما كنا نبحث عنه.وأضاف :"الروح جيدة دائما، وكان العمل الجماعي حاضرا دائما. يمكنكم أيضا رؤية هذا في المباراة. لقد تقدمنا خطوة إلى الأمام، لا يزال هناك الكثير لنقوم به، لكننا نحرز تقدما."

وعن الظهور الأول لسفيان أمرابط، قال تن هاج :"قلت من قبل إنه لاعب إذا احتاجه الفريق، فسوف يلعب في أي مركز. فور مشاركته ساهم مع الفريق. هو يمتلك الجودة الكافية. لديه كل ما يحتاجه ليساهم مع الفريق. هو يجلب الكثير من الطاقة والديناميكية حينما يشارك."

وعن سبب خروج ماسون ماونت ومشاركة فيكتور لينديلوف بدلا منه مع بداية الشوط الثاني، قال تن هاج :"لقد استبدلناه كإجراء احترازي. فقبل أن يعود من الإصابة، اتفقنا على ذلك. نريد تجنب أي انتكاسة. أعتقد أنه قدم مباراة جيدة للغاية". وعن أداء كاسيميرو، قال مدرب مانشستر يونايتد :"تعرفون صفات كاسيميرو، وهو يضيف الكثير للفريق. لطالما كانت ضرباته الرأسية تشكل تهديدا."