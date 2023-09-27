تفاصيل حزينة في قصة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي المصري

كشف مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، عن كواليس رحيله المفاجئ عن منصبة في النادي الأهلي وتعيين خالد بيبوا بدلا منه، وذلك في أول ظهور للاعب الدولي السابق، عقب القرار الذي فاجأ جمهور الأهلي خاصة بعد الفترة الكبيرة الذي قضاها عبد الحفيظ في هذا المنصب.

وظهر سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، وكشف ما دار معه وأكد أنه لن يتحدث بسبب تصفية حسابات، حيث قال: "لو البعض يعتقد أنني جئت لتصفية حسابات هذا لن يحدث لأن هذا يمحي تاريخي، أنا كنت مسؤولًا في النادي الأهلي، والذي كان مسموحًا لي أن أقوله وأنا مسؤول سأقوله، وما لم يكن مسموحًا لي أن أقوله وأنا مسؤول لن أقوله الآن، هذه ليست مسألة أمانة فقط، هذا شيء مفروغ منه".

وأضاف: "الناس لها حق أن تعرف أسباب رحيلي، وأنا لي حق أخذته بشكل جيد جدًا وأنا خارج من النادي، هناك ثوابت لابد أن نؤكد عليها سواء كنت موجودًا أو رحلت".

وعن الطريق التي تم تبليغه بالقرار قال عبد الحفيظ: "يوم الجمعة 4 أغسطس، من خلال لجنة التخطيط محسن صالح وحسام غالي وزكريا ناصف، والذي أبلغني بالقرار الكابتن محمود الخطيب، وعندي فلسفة في حياتي أسير بها، الإمام الشافعي قال (لا خير في صديق يخون خله، ويلقاه بعد المودة قد جفا)، لن أنقل تفاصيل اجتماعي مع لجنة التخطيط حتى أموت".

وتابع حديثه: "القرار ليس فيه مشكلة إطلاقًا، القرار ليس له علاقة بسيد هذه ثوابت على أي فرد في المنظومة، والشق الثاني أنه تم إبلاغي في الجلسة وهذا شيء أحزنني، لم أكن أعرف قبلها بأيام".

وأكمل: "يوم إبلاغي بالقرار كان يوم جمعة، كنت أصلي الجمعة في المسجد والخطيب عندما صعد المنبر قال عنوان الخطبة (لعله خيرًا) قلت بيني وبين نفسي (أنت عايز إيه مني؟) كنت أشعر أنني سأرحل، وما أحزنني أنه كان من الممكن أن يتم تبليغي قبلها بيوم أو بأسبوع، وليس في يومها، لكن قرار رحيلي في حد ذاته لا يوجد فيه مشكلة".

وعن علاقة حسام غالي، برحيله عن الأهلي، أوضح: "هو عضو في مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، وله الحق في مناقشة أي أمر يخص كرة القدم مع لجنة التخطيط، الهيكل التنظيمي في النادي الذي أحترمه كل واحد له مسؤولياته، الهيكل يقول إن مجلس الإدارة يفوض لجنة التخطيط بالحديث في أي شيء يخص الكرة".

وأوضح: "أنا ليس لي خلافات مع أحد، أنا دائمًا أقول رأيي، حتى لو الجميع كله سيخالفه، لكن لو صدر قرار سأكون أول من يُساند هذا القرار، ومدير الكرة هو مدير الجهاز الخاص بالأمور الانضباطية والتعاقدية ومساند للمدير الفني، لكن لا يصح أن يتحدث شخص لا يفهم ما هو الأهلي وينظر على الناس، كولر مدرب رائع ويهتم بالتفاصيل، وحتى لو جاء جوارديولا نفسه لن يتغير أي شيء من سياسة الأهلي".

وكشف عبد الحفيظ عن موقفين أثرا فيه كثيرا بعد قرار إبلاغه بالرحيل: "هناك لقطتين لن أنساهما طوال عمري، أنا سافرت إيطاليا بعد قرار رحيلي، رأيت موقفين في مصر أثرا بي، كان عندي أشخاص يعملون في البيت وذهبت لأشتري لهم طعام، فقابلت شخصًا اسمه عادل عندما نظر إلي قام وترك طعامه وحضني وبكى، هذا أثر فيّ جدًا".

وأضاف : "اللقطة الأخرى يوسف نجلي كان عنده مباراة وكان يوم جنازة تيسير الهواري، انتهيت من الجنازة وذهبت للنادي، ودخلت أتناول وجبة الغداء، كان هناك سيدات عندهن ندوة، بعد أن دخلت المطعم، وجدت الكثير من السيدات وهن في مقام أخواتي الكبار احتضنونني بقوة، هذا الموقف أيضا أثر في كثيرًا".

وأنهى سيد عبد الحفيظ حديثه قائلا: "قدراتك وشخصيتك هي التي تعطيك قوتك، وليس منصبك، وتستطيع أن تستغل منصبك، في أمور في العمل الإداري تعتمد على قدراتك".