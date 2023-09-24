مدافع يوفنتوس يحرز هدفاً في مرماه بطريقة لا تصدق.. أغرب هدف في الموسم (فيديو)

تلقى يوفنتوس هزيمة كبيرة من ساسولو 4-2 لتنتهي البداية المثالية من جانب "السيدة العجوز" بعد أن ساهمت أخطاء فويتشيغ شتينسني في حراسة المرمى في هزيمة الفريق في الدوري الإيطالي السبت.

وعانى البولندي الدولي من صدمة بعد 12 دقيقة عندما لمست تسديدة أرماند لورينتي بعيدة المدى قفازي شتينسني وسكنت الشباك.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، أبعد شتينسني وعن غير قصد تسديدة لتذهب إلى أندريا بينامونت، الذي سجل برأسه هدف التقدم لساسولو 3-2.

أما أغرب هدف في الموسم جاء عندما اكتمل الكابوس بالنسبة ليوفنتوس بعد مرور خمس دقائق على بداية الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اسكن المدافع فيدريكو جاتي، الذي بدا غير مدرك لتقدم شتينسني عن خط مرماه، الكرة في مرماه.

وأدرك يوفنتوس التعادل لأول مرة في الدقيقة 21 عندما وضع ماتياس فينا مدافع ساسولو الكرة عن غير قصد في مرماه من مسافة قريبة أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق دومينيكو بيراردي، الذي سدد الكرة بهدوء في الزاوية السفلى البعيدة من على حافة منطقة الجزاء. وتعادل فيدريكو كييزا للفريق الزائر في الدقيقة 78 بتسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يسجل ساسولو هدفين ليحصد النقاط الثلاث.

وتركت الهزيمة يوفنتوس في المركز الرابع برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر الذي يحل ضيفاً على إمبولي غداً الأحد. ويحتل ساسولو المركز 11 برصيد ست نقاط.