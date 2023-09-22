تشافي مستمر مع برشلونة حتى 2025

أعلن مدرب برشلونة الاسباني تشافي هرنانديس في مؤتمر صحافي اليوم بأن "تجديد عقده بات مؤكداً"، مشيراً الى أن الأمر سيصبح رسميا قريبا. واستلم تشافي (43 عاماً) تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وسيجدد عقده حتى عام 2025 كما اشارت الصحف الاسبانية منذ أسابيع عدة. سيواصل تشافي اعادة بناء الفريق بعد ان قاده الموسم الماضي الى احراز لقب بطل الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ عام 2019 بالاضافة الى الكأس السوبر الاسبانية.

وقال تشافي عشية مواجهة سلتا فيغو في الدوري المحلي "وصلنا (مع الجهاز الفني) في اوقات صعبة، في ظروف غير مؤاتية. عملنا بشكل جيد والموسم الماضي احرزنا لقبين هامين. نحن في طور البناء والموسم الحالي سيكون لتأكيد ذلك".

واعتبر المدرب بان فريقه حقق "افضل نتيجتين له" منذ ان استلم الاشراف عليه بتحقيقه فوزين ساحقين بنتيجة واحد 5-صفر على بيتيس في الدوري المحلي وانتويرب البلجيكي في دوري ابطال اوروبا. وكان تشافي الذي استلم مهامه خلفا للهولندي رونالد كومان بعد تدريب فريق السد القطري، عام 2021 وذلك بعد سنتين فقط على اعتزاله اللعب نهائيا، وارتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى يونيو 2024. وتألق تشافي في صفوف برشلونة على مدى 17 عاما قضاها في صفوفه بين عامي 1998 و2005 واحرز معه جميع الالقاب الممكنة محليا وقاريا وعالميا.