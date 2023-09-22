مدرب مان يونايتد بعد تسريبات غرفة الملابس: الجميع متحدون

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد اليوم إن الجميع على قلب رجل واحد في فريقه وسط تقارير عن خلافات في غرفة الملابس وذلك قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت. ويحتل يونايتد المركز 13 بعد بداية سيئة للموسم وتلقت شباكه ثلاثة أهداف على الأقل في كل من مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات بما في ذلك الخسارة 4-3 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وفي مواجهة أسئلة عن تسريبات بشأن خلافات في غرفة الملابس بما في ذلك تقرير عن عدم رضا اللاعبين عن معاملته لحارس مرمى يونايتد السابق ديفيد دي خيا بدا تن هاج متماسكا. وقال "لا أعرف ما إذا كان الأمر تسريبا لكني على علم ببعض الآراء والتعليقات. أعرف لاعبي فريقي جيدا. من حق الجميع إبداء آراء ومقترحات وأوافق على ذلك. "في يونايتد، عليك الفوز في كل مباراة، لذا لا يغير ذلك من الأمر أي شيء. أقضي عامي الثاني مع الفريق. أعلم أن الأمور لن تسير للأمام دائما. ستكون هناك عثرات ويمكنك الخروج منها أكثر قوة طالما حافظ الفريق على وحدته. هذا ما نفعله في غرفة الملابس... الجميع متحدون. في يونايتد يقاتل الجميع من أجل الفوز".

وأكد تن هاج أيضا أن جيدون سانشو الذي انتقل ليونايتد مقابل 85 مليون يورو (90.57 مليون دولار) لا يزال خارج تشكيلة الفريق الأول بسبب مخالفة انضباطية. وكان يونايتد قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما سيتدرب بمفرده. وقال تن هاج إن عودته إلى الملاعب "تعتمد عليه".