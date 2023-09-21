نيمار في أزمة عائلية جديدة بسبب "لقطات فيديو"

يعيش نجم الهلال السعودي، البرازيلي نيمار في أزمة عائلية جديدة حاليا، والسبب في ذلك لقطات فيديو التقطت للاعب، حين كان برفقة فتاتين في أحد الملاهي الليلية بإسبانيا خلال الفترة الاخيرة، وانتشرت اللقطات على نطاق واسع في "التواصل الاجتماعي".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هذا الأمر سبب شرخا كبيرا في العلاقة بين نيمار ورفيقته البرازيلية برونا بيانكاردي، خاصة وأن الاثنين ينتظران مولودهما الجديد بعد شهر من الآن.

وكان نيمار قد أقام احتفالية كبيرة قبل شهر لبرونا الحامل بابنة، وظهور على وفاق معها، وقال إنهما تزاوجا خلافاتهما السابقة، لكن الأزمة الجديدة قد تعيد العلاقة إلى التوتر من جديد.

ولم يتأخر رد برونا على ما حصل، وقالت على حسابها في "إنستغرام" (أنا على علم بما حصل، وأشعر مجددا بخيبة أمل كبيرة، خاصة وأن هذا الامر يحصل في مرحلة حملي الاخيرة، لكن تركيزي الاول كله على ابنتي القادمة).