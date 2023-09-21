مفاجأة.. رونالدو يشارك في عرض للمصارعة الحرة مع جون سينا بالسعودية

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم كريستيانو رونالدو قد يظهر بصورة مفاجئة في منافسات المصارعة الحرة WWE التي ستقام في السعودية.

ذكرت صحيفة آس أنه هناك محاولات لحضور أسطورة البرتغال في كرة القدم المنافسات التي ستقام في 4 نوفمبر المقبل بمشاركة العديد من أبرز نجوم المصارعة الحرة ويتقدمهم الأسطورة جون سينا.

وأضافت: "سيحصل اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات على رسوم ظهور كبيرة إذا وافق على الظهور إلى جانب جون سينا ​​الذي ظهر مؤخرًا في إعلان للترويج للحدث".

وتابعت: " لن يكون رونالدو أول لاعب كرة قدم يشارك في عرض WWE، بل سيتبع خطى زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد واين روني الذي ظهر في WWE Raw في 2015".