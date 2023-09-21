إصابة ميسي.. النجم الأرجنتيني يغادر الملعب بعد 37 دقيقة (فيديو)

تلقى إنتر ميامي ضربة موجعة بعدما لم يتمكن النجم ليونيل ميسي من استكمال مباراة الفريق أمام تورنتو في الدوري الأمريكي.

وغادر أسطورة الأرجنتين الملعب بعد مرور 37 دقيقة فقط ولم يستكمل اللقاء.

وأشارت إلى أن قرار استبدال ميسي بسبب شعوره بالإرهاق وإصابته في ساقه اليمنى ليقرر المدرب تاتا مارتينو خروجه من الملعب.

وحقق إنتر ميامي الفوز على تورنتو 4-0 ليستعيد انتصاراته عقب خسارته في الجولة الماضية أمام أتالانتا يونايتد 2-5.