مونت وفاران يتدربان مع مانشستر يونايتد قبل مواجهة بايرن ميونخ

عاد ماسون مونت ورافاييل فاران للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد الإنجليزي عشية المواجهة المرتقبة على ملعب بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك مونت وفاران في تدريبات مانشستر عقب تعافيهما من الإصابة، حيث غاب مونت المنضم من صفوف تشيلسي، منذ الخسارة على ملعب توتنهام عقب تعرضه لكدمة.

كما غاب فاران عن صفوف مانشستر منذ خروجه مصابا بين شوطي المباراة أمام نوتينجهام فورست.

وتدرب المغربي سفيان امرابط والصاعد كوبي ماينو بشكل منفرد بعيدا عن الفريق.

وأكد مانشستر أمس الاثنين أن ارون وان بيساكا سيغيب عن موقعة بايرن ميونخ وسيمتد غيابه خلال الأسابيع التالية، منضما إلى لوك شو وتيريل مالاتسيا وتوم هيتون واماد ديالو في قائمة المصابين.