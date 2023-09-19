لاعب في ليفربول يعكر مزاج محمد صلاح!

لم يعد النجم المصري محمد صلاح أسرع لاعب في ليفربول بعدما كان قد هيمن على هذا اللقب طوال السنوات الماضية منذ تعاقد النادي الإنجليزي معه في سنة 2017.

وكشفت مباراة ليفربول وولفرهامبتون إحصائية بأن دومينيك سوبوسلاي لاعب "الريدز" الجديد خطف لقب أسرع لاعب في النادي من محمد صلاح بعد أن سجل سرعة 36.7 كيلو متراً في الساعة في وقت كان الفرعون المصري قد سجل 36.6 كيلو متر في الساعة كأقصى سرعة ممكنة له في السنوات الماضية التي شهدت تألقاً لافتاً له مستفيداً من سرعته الهائلة.

وينضم الظهيران ترنت ألكساندر آرنولد وأندرو روبرتسون إلى قائمة الأسرع في ليفربول خلف صلاح قبل أن يتعاقد النادي مع سوبوسلاي البالغ من العمر 22 سنة والذي خطف الأضواء بسرعته.

وكان محمد صلاح قد تعكر مزاجه في بداية الموسم وأراد الرحيل عن ليفربول وقبول عرض اتحاد جدة السعودي الذي سيجعله الأغلى في التاريخ بعقد يتجاوز الـ 250 مليون يورو لكن ليفربول تمسك بصلاح وأبطل مساعي النادي السعودي في ضمه.