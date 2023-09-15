العامري يقود الجزيرة لتجاوز بني ياس بركلات الترجيح

قاد عبدالرحمن العامري الجزيرة إلى دور الثمانية عقب تغلبه على بني ياس بركلات الترجيح 3-0 بعدما انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ليصعد "فخر أبوظبي" لمواجهة الوحدة في ربع النهائي.

وتألق العامري بتصديه لركلتي جزاء بينما أحرز للجزيرة في ركلات الترجيح كل من أليخاندرو بوزيلو ونيسكينز كيبانو وأحمد العطاس وأهدر كريم رقيق، أما بني ياس أهدر 3 ركلات عن طريق غاستون سواريز وسيفيري ونياكاتي.

وعلى مستوى المباراة تقدم الجزيرة بهدف مبكر عن طريق البرازيلي فرناندو في الدقيقة الثانية عقب مجهود فردي رائع من الإسباني أليخاندرو بوزيلو الذي راوغ أكثر من لاعب من بني ياس ومرر الكرة إلى فرناندو الذي سدد كرة قوية في المرمى.

أما الشوط الثاني شهد تحسن أداء بني ياس وأحرز الأرجنتيني غاستون سواريز من ركلة حرة مباشرة سددها قوية وخدعت الحارس عبدالرحمن العامري ودخلت المرمى (54)، لتنتهي المباراة بالتعادل وتفوق الجزيرة في ركلات الترجيح.