شركة أميركية تشتري نادي إيفرتون

وقع فرهاد مشيري، مالك نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، على اتفاق مع شركة الاستثمارات الأمريكية "777 بارتنرز" للاستحواذ على حصته كاملة في النادي. ويحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن موشيري كان أحد المساهمين في النادي منذ عام 2016 وامتلك حصة الأغلبية منذ عام 2018، والتي تبلغ 94 في المئة. وذكر إيفرتون أن إتمام عملية الاستحواذ من المتوقع أن يحدث في الربع الرابع من عام 2023 ، حيث تظل خاضعة للموافقة التنظيمية، بما في ذلك موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، الاتحاد الإنجليزي، وهيئة السلوك المالي.

وتمتلك شركة "777 بارتنرز" أو تملك جزء ا من أندية جنوه، ستاندرد ليج، هيرتا برلين وفاسكو دي جاما وملبورن فيكتوري وفريق لندن لايونز لكرة السلة والدوري البريطاني لكرة السلة.