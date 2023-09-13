البرتغالي مارتينز يشيد بتطور الدوري السعودي وقدرته على منافسة المسابقات الأوروبية

أثنى الجناح البرتغالي فابيو مارتينز على التطور، الذي طرأ مؤخرا على بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وشدد مارتينز، الذي انتقل لفريق الخليج السعودي قادما من سبورتنج براجا البرتغالي، على اقتراب الدوري السعودي من المنافسة مع بطولات النخبة في أوروبا، لاسيما في ظل العقود المربحة للمسابقة، التي تغري اللاعبين الذين «يعملون من أجل المال».

وسار مارتينز على نهج العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية مثل مواطنه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار والفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي والإنجليزي جوردان هندرسون، والسنغالي ساديو ماني، الذين رحلوا عن ملاعب القارة العجوز للانتقال للدوري السعودي، صاحب الرواتب والمكافآت المجزية.

وتحلى مارتينز، الذي سبق له اللعب في صفوف منتخب البرتغال للشباب، بالواقعية في تصريحاته التي أدلى بها لشبكة (ستاتس بيرفورم)، حيث قال «أعتقد أننا جميعا، سواء كنا لاعبين أم لا، نعمل من أجل المال».

أضاف مارتينز «أنت صحفي وتعمل من أجل المال، وأنا متأكد من أنه إذا أتت إليك إحدى العلامات التجارية أو بعض (الصحف) لتمنحك المزيد من المال لتغيير وظيفتك، فسوف تغيرها لأننا جميعا نريد المال».

وتابع «أعتقد أن الناس أحرار في اختيار ما يريدون لحياتهم. أنا لست انتقاديا لأنني هنا أيضا بالتأكيد».

أوضح مارتينز «عندما وصلت إلى هنا، أتيت بنسبة 80% بسبب المال لأنهم يدفعون لي أكثر بكثير مما يدفعونه في البرتغال، لذلك لا أفهم أن يحكم الناس على الآخرين بسبب اختياراتهم».

وشدد «لدينا الحرية في اختيار ما نريده، وما نريده لحياتنا، وما نريده لمسيرتنا الرياضية».

وكان الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، قد وصف انتقال جابري فيجا إلى أهلي جدة بأنه «مخزي» بعد إغراء لاعب سلتا فيجو الواعد بالانتقال إلى السعودية.

لكن مارتينز أكد أن اللاعبين، سواء في نهاية مشوارهم الاحترافي أو في بدايته، لا يمكنهم رفض العروض المقدمة في حال عدم تكرارها مرة أخرى.