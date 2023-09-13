مانشستر سيتي يستعد لمفاجأة مدوية.. هالاند إلى ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مانشستر سيتي يستعد لمفاجأة مدوية برحيل أبرز نجم في الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن أن المهاجم إيرلينغ هالاند قريب جداً من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

قالت الصحيفة إن الدولي النرويجي قد ينضم إلى "الملكي" في 2024 أو 2025، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي بدأ بالفعل البحث عن بديل لهداف الفريق في الموسم الماضي.

وأوضحت: "بطل إنجلترا الذي دفع هذا الصيف ما يقرب من 100 مليون يورو لضم الكرواتي جوسكو غفارديول لتأمين مستقبل خط الدفاع، سيكون لديه بالفعل استثماره الكبير التالي في الاعتبار، وهو تدعيم خط الهجوم تحسباً لرحيل هالاند".

وأضافت: "من المتوقع أن يقوم النادي الإنجليزي بإعداد عرض بقيمة 116 مليون يورو للتعاقد مع أحد جواهر "البريميرليغ" وهو لاعب برايتون، الإيرلندي إيفان فيرغسون".

وأكدت أن انضمام فيرغسون إلى جانب وجود هالاند وجوليان ألفاريز معاً في نفس الفريق يبدو معقداً للغاية، ولن يكون هناك فرصة لمشاركة جميع اللاعبين بشكل أساسي، لذا فإن ريال مدريد يتطلع لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم في النهاية التوقيع مع المهاجم النرويجي في الصيف المقبل أو في 2025 على أقصى تقدير.

واختتمت: "في غضون أقل من عام سيتم إعادة مسلسل انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد مجدداً عقب نهاية الموسم الماضي، بينما لدى "الملكي" خيار بدليل وهو الاتجاه إلى هالاند".