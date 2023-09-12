موديست.. من محاولة تعويض هالاند إلى قيادة هجوم الأهلي المصري

انتهى أخيرا بحث الأهلي بطل مصر وإفريقيا عن مهاجم أجنبي بالتعاقد في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق على الرغم من بلوغه 35 عاما.

ومنذ الموسم الماضي سعى الأهلي لضم مهاجم طويل القامة بناء على رغبة مدربه السويسري مارسيل كولر الذي قال مرارا في مؤتمرات صحفية عديدة إنه يريد التعاقد مع رأس حربة جديد.

لكن الفريق المصري فشل في تلبية رغبة مدربه على مدار عدة أشهر لولا النجاح في صفقة بدت مستحيلة قبل عام واحد.

وعندما رحل إرلينج هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، تعاقد الفريق الألماني مع سيباستيان آلير مهاجم ساحل العاج. وبعد فترة قليلة من ضم آلير من أياكس أمستردام، أعلن النادي إصابة لاعبه بسرطان الخصيتين ليغيب لفترة للتعافي.

ووجد دورتموند نفسه في مأزق كان يجب الخروج منه في أسرع وقت ممكن، ولم يكن أمامه سوى موديست الذي وافق كولن على رحيله رغم تألقه مع الفريق وتسجيله 23 هدفا بجميع المسابقات في 2021-2022.

وشارك موديست في 19 مباراة مع دورتموند أحرز فيها هدفين فقط من رأسيتين وصنع هدفا واحدا، ما جعله يرحل عن النادي الألماني.

وكانت أفضل مباريات المهاجم الفرنسي أمام بايرن ميونيخ عندما صنع هدف تقليص الفارق لزميله يوسف موكوكو قبل إدراكه التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولعب المهاجم كثير الترحال في العديد من الأندية في مسيرته لكن الأبرز كانت فترته الأولى مع كولن عندما انتقل إليه من منافسه المحلي هوفنهايم في 2015.

وأحرز موديست 19 هدفا في موسمين مع هوفنهايم، وانتقل إلى كولن ليمر بأفضل فترة في مسيرته حيث سجل 40 هدفا في 64 مباراة.

وجذب موديست أنظار تيانجين تيانهاي الصيني في 2017، وقدم أداء مميزا معه في البداية إذ سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في ثماني مباريات في الدوري المحلي.

لكن الموسم التالي لم يكن مثمرا حيث اكتفى بأربعة أهداف في 12 مباراة في الدوري ليعود على سبيل الإعارة إلى كولن.

ولم تكن فترته الثانية في كولن ناجحة ليرحل على سبيل الإعارة إلى سانت إيتيين الفرنسي. وفي عودته إلى كولن في موسم 2021 سجل 20 هدفا وصنع أربعة أهداف في 32 مباراة.

ومع استعادة دورتموند جهود آلير اكتفى مهاجم بلاكبيرن السابق بدور البديل قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتنافس موديست على مكان في التشكيلة الأساسية مع محمود عبد المنعم (كهربا) وصلاح محسن العائد من الإعارة.

وربما يكون الظهور الأول للمهاجم الفرنسي مع الأهلي عندما يخوض كأس السوبر الأفريقية ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السعودية.