ليفربول يمهد لرحيل محمد صلاح.. اختار قائمة من العيار الثقيل لتعويض النجم المصري

كشفت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن ليفربول يستعد لخطوة رحيل النجم محمد صلاح عن الفريق.

قالت الصحيفة إن "الريدز" يجهز صفقات مدوية وخيارات بديلة لتعويض الدولي المصري الذي أصبح مرشحاً بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية أو عقب نهاية الموسم على أقصى تقدير.

وأوضحت: "رغم أن النادي الإنجليزي سيحصل على مبلغ كبير من عملية بيع صلاح، يمكنه من خلال هذا المبلغ شراء نجوم من العيار الثقيل مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي فينيسيوس جونيور، ولكن انتقال أحدهما إلى أنفيلد يعد أمراً صعباً".

وأشارت إلى أن الليفر سيضع لاعبين مثل باكايوكو ساكا من آرسنال جارود بووين من وست هام ومايكل أوليسي من كريستال بالاس وتاكيفوسا كوبو من ريال سوسييداد ضمن خياراته.