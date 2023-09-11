مفاجأة مدوية في قائمة المرشحين لتدريب ألمانيا.. وهذا هو المدرب الأقرب

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب المقال من منصبه هانز فليك عقب الخسارة الكبيرة من اليابان 1-4 ودياً.

ذكرت صحيفة بيلد إن المدرب الألماني جوليان ناغيلسمان هو المرشح الأبرز حالياً لتولي المهمة، بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ في مارس الماضي، وعدم ارتباطه بأي فريق.

في المقابل كشفت عن مفاجأة مدوية بترشيح النجم الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المهمة، مشيرة إلى أن تاريخ زيدان اللامع، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها، أو مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، والاحترام الذي يحظى به بسبب مكانته كلاعب، يمكن أن يدعم اختياره كمدرب لألمانيا.

وأضافت: "لكن تبرز مشكلة هي أن اتحاد الكرة الألماني سيكون مضطراً للتفاوض مع بايرن، من أجل فسخ عقد ناغيلسمان الذي ما زال ممتداً حتى صيف 2026".

وأشارت إلى أن البافاري يطلب الحصول ما بين 10 و15 مليون يورو، نظير كسر العقد".

وأكدت أن هذا المقابل يعد باهظاً بالنسبة للاتحاد الألماني، وهو ما قد يدفعه للذهاب إلى خيارات أخرى، أبرزها لويس فان غال، وأوليفر غلاسنر، وستيفان كونتز، وأنتونيو دي سالفو، وماتياس زامر، إلى جانب وجود اسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في قائمة المرشحين لتولي المهمة.