بروسيا دورتموند ينتقد انتقال نيمار إلى الهلال السعودي.. هناك تحايل في صفقة اللاعب البرازيلي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن بروسيا دورتموند شكك في عملية بيع باريس سان جيرمان للنجم البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قالت صحيفة آس إنه: "المدير المالي لبوروسيا دورتموند توماس تريس يرى أن باريس سان جيرمان حصل على ميزة غير عادلة في سوق الانتقالات من خلال بيع نيمار إلى الهلال.

وأضافت: "تريس تساءل عما إذا كانت قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتم تطبيقها بشكل فعال، مما أثار غضب رئيس النادي الفرنسي، ناصر الخليفي والاعتذار اللاحق للرئيس التنفيذي للنادي الألماني هانز يواكيم فاتسكه".

وأوضحت: "حدث كل شيء خلال الجمعية العامة الأخيرة لاتحاد الأندية الأوروبية في برلين، إذ فاجأ تريس الحاضرين بتسليط الضوء على الاتفاق بين باريس سان جيرمان والهلال بشأن نيمار والذي تم إغلاقه مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، مشيراً إلى أن النادي الباريسي تحايل على قيود اللعب المالي النظيف للتعاقد مع لاعبين جدد وإبرام صفقات عديدة خلال فترة الانتقالات الماضية".