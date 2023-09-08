أزمة لاتحاد جدة.. أندية سعودية تدخل سباق ضم محمد صلاح

يبدو أن نادي اتحاد جدة كان يبحث التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم خوفا من الصراع الكبير الذي سيكون متواجد الموسم المقبل على اللاعب وهو الوقت الذي لن يرفض فيه ليفربول بيع اللاعب حيث سيكون متبقي له موسم واحد فقط مع الفريق قبل الرحيل المجاني، وسيكون من الصعب تعويض اللاعب الموسم المقبل عن العروض والاغراءات المالية الكبيرة التي سيعجز عنها بالتأكيد نادي ليفربول وأن يعطي اللاعب نفس الامتيازات.

ورغم فشل اتحاد جدة في ضم النجم المصري في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن المسألة ستكرر الموسم المقبل وبشكل أكبر بالتأكيد حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك صراع بين 3 أندية سعودية من أجل ضم اللاعب المصري، وبذل الاتحاد، أحد الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهودا متضافرة لضم صلاح إلا أن الفريق السعودي اصطدم بتعنت إدارة ليفربول التي رفضت التفريط في نجمها الأول رغم كل الاغراءات.

وطبقا لتقارير إخبارية إنجليزية صحيفة نقلا عن "ديلي ميل"، أن كبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين كانوا في لندن لإجراء محادثات مع ليفربول بشأن صلاح، بعد أن رفض "الريدز" بالفعل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

وكان الاتحاد على استعداد لدفع مبلغ هو الأضخم في تاريخ كرة القدم لضم النجم المصري يتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك، تمسك ليفربول بصلاح.

وأكدت صحيفة "ميرور"، أن الاتحاد لن يكون في العام المقبل النادي السعودي الوحيد الذي سيحاول التعاقد مع صلاح، حيث يتوقع أن يدخل الأهلي والهلال المملوكين أيضا لصندوق الاستثمارات العامة، السباق للتوقيع مع النجم المصري، وهو ما يجعل اللاعب المصري أمام فرصة أخرى للعب بجانب البرازيلي فيرمينيو، زميله السابق.

وكان محمد صلاح، قد انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل نحو 40 مليون يورو، وجدد عقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.