مصر تفوز وتثأر وتتصدر في غياب محمد صلاح

حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره منتخب إثيوبيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتها ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في أخر مباريات المنتخب المصري بالتصفيات والذي خاضها في غياب النجم المصري وقائد المنتخب محمد صلاح هداف ليفربول.

سجل هدف المنتخب المصري اللاعب المتألق مصطفى فتحي في الدقيقة 37، وهو الفوز الذي ثأر به المنتخب المصري من هزيمة الدور الأول أمام أثيوبيا، في مباراة كانت سببا لإقالة الجهاز الفني في هذا التوقيت،

وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بكوت ديفوار المقرر إقامتها في يناير وفبراير من العام المقبل 2024، بعد أن كان قد فاز على غينيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، ثم خسر أمام إثيوبيا، وحقق 3 انتصارات متتالية من الجولة الثالثة حتى الخامسة على مالاوي خلال المواجهتين 2-0، 4-0 على الترتيب، وانتصر على غينيا بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة ينهي منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.