بلغت حدوداً قصوى.. مدرب روسيا يشتكي من ارتفاع حرارة الجو في مصر

اشتكى مدرب المنتخب الروسي الأولمبي فاليري كاربين من حرارة الجو خلال المباراة الودية التي جمعته مع "الفراعنة" الخميس التي أقيمت في مصر وانتهت بالتعادل 1-1، مشيراً إلى أنه في مثل هذا الطقس الحار لم يكن الأمر مريحاً على الإطلاق.

وقال كاربين في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الروسي: "نظراً لحرارة الجو وطريق السفر الطويل، ربما من الأفضل أن نلعب في موسكو عندما تكون درجة الحرارة في الخارج +20 درجة مئوية".

وكانت مصر تعرضت إلى موجة حارة لمدة 48 ساعة تعمل على رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل محافظات جنوب البلاد 46 درجة مئوية.

وتقدم بلال مظهر عبد الرحمن مبكرا لمصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ستيبان أوغالسيان التعادل لروسيا مطلع الشوط الثاني.

وتقام مباراة ثانية بين المنتخب الأولمبي المصري والمنتخب الروسي يوم 11 سبتمبر في السويس، وفي 12 سبتمبر الجاري، سيلعب المنتخب الروسي مباراة أخرى خارج أرضه مع منتخب قطر.