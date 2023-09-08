مفاجأة.. اتحاد جدة سيضم محمد صلاح في يناير

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن أن اتحاد جدة السعودي سيعود للتفاوض مع ليفربول لضم النجم محمد صلاح في يناير المقبل.

أكدت الصحيفة أن "النمور" لن يستسلم وسيعمل بكل قوة مجدداً على ضم صلاح.

وقالت إنه تأكد بقاء الدولي المصري في أنفيلد رسمياً عقب غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن ليفربول صمد أمام العرض المذهل الذي تقدم به النادي السعودي برغبته في دفع 215 مليون جنيه إسترليكي لكسب خدمات صلاح.

وأكدت أن الاتحاد سيكرر محاولته في فترة الانتقالات الشتوية، إذ أنه مصمم على ضم اللاعب المصري الذي يتبقى في عقده عامين مع "الريدز" ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، بينما أبدى بطل الدوري السعودي استعداده لدفع 1.08 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً ما يعادل 95 مليون جنيه إسترليني سنوياً.