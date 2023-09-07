شرارة تصفيات كأس العالم 2026 تنطلق اليوم من أميركا الجنوبية

يطلق اتحاد أميركا الجنوبية اعتباراً من اليوم الخميس شرارة انطلاق تصفيات كأس العالم المقررة نهائياتها عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وتنطلق التصفيات في الساعة 2.30 بعد منتصف ليل الخميس بتوقيت الإمارات، حيث تلعب باراغواي مع بيرو، ثم تلتقي كولومبيا مع فنزويلا الساعة الثالثة فجراً، والأرجنتين مع الإكوادور الساعة الرابعة فجر الجمعة. ووفق نظام التصفيات في منطقة الاتحاد الآسيوي التي اعتمدها «فيفا» وتشتمل على تصفيات مشترَكة لكل من مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، يشارك منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات: البحرين، والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، ونيبال، ولاوس.

تنطلق المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة في شهر أكتوبر المقبل، وتتضمن سلسلة من 10 مواجهات ثنائية (ذهاب وإياب) بين 20 منتخباً آسيوياً تتأهل بموجبها 10 منتخبات إلى المرحلة الثانية التي تدور رحاها بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024، وتشمل تسع مجموعات تضمّ كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وقد تم الكشف عن تفاصيل المواجهات للدول الـ46 حسب القرعة الخاصة بمرحلتي التصفيات الأولى والثانية التي استضافت مراسمها كوالالمبور. أما المرحلة الأخيرة من التصفيات فتجرى بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، وتشمل ثلاث مجموعات تضمّ كل منها ستة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

وتجرى منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين أكتوبر ونوفمبر 2025 في موقع واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات. يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.

عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية

حسب ما صادق عليه مجلس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» عام

2017، فإن عدد المقاعد المخصصة للاتحادات القارية الستة هو كالتالي:

■ الاتحاد الآسيوي: 8.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري).

■ الاتحاد الإفريقي: 9.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري).

■ اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكاف): 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخبين اثنين للملحق القاري).

■ اتحاد أميركا الجنوبية: 6.5 مقاعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري).

■ اتحاد أوقيانيا: 1.5 مقعد (مع تأهل منتخب واحد للملحق القاري).

■ الاتحاد الأوروبي: 16 مقعداً.